Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зізнався, що прагне у найкращих кондиціях підійти до Мундіалю в Катарі. Останні два матчі ПСЖ він пропустив через травму, але вже відновився.

"Цей чемпіонат світу відрізняється від попередніх, оскільки проводиться в інший час. Турнір уже так близько, що будь-яка дрібниця може залишити тебе осторонь.

У збірній Аргентини не впевнені, що Дибалу потрібно включати до заявки на ЧС-2022

Те, що сталося з Дибалою та Ді Марією, турбує на особистому рівні, а коли бачиш такі речі, стає ще страшніше. Але це контрпродуктивно – виходити і грати, думаючи про це.

Найкраще рішення – грати нормально, як зазвичай. Гра – найкращий спосіб залишатися у формі. Сподіваюся, вони відновляться. Думаю, у них достатньо часу, щоб відновитися. І все буде добре", – цитує Мессі AS з посиланням на DIRECTV Sports.

Нагадаємо, Аргентина на груповому етапі ЧС-2022 протистоятиме Саудівській Аравії, Мексиці та Польщі. Ді Марія буде відсутній близько 3 тижнів, тому повинен встигнути відновитись до старту Мундіалю. Шанси Дибали дещо менші, адже травма серйозніша.

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