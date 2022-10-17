"На титул претендуют много великих сборных – Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Уверен, что я еще кого-то забыл. Но если нужно выбрать одну-две команды, то сейчас я считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Бразилии и Франции.

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У Франции сыгранный состав. Прошлый чемпионат Европы сложился для них плохо, но у Франции в составе выдающиеся игроки, которые давно работают с этим тренером. То же самое касается и Бразилии. Сейчас я думаю, что именно эти команды – главные фавориты турнира, хотя на победу претендуют все великие сборные", – цитирует Месси RMC Sport со ссылкой на DIRECTV.

Напомним, ЧМ-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентина начнет свой путь на Мундиале в группе С, где соперниками "альбиселесте" станут Польша, Мексика и Саудовская Аравия.

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