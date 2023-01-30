Галактичне тріо ПСЖ творить магію в атаці, але під час захисних дій часто виявляється "солодкою булочкою".

Центрбек Реймса Юніс Абдельхамід заявив, що його команда заздалегідь знала про слабкість чемпіонів і скористалася нею в очному матчі (1:1).

Фіаско Мессі і компанії на радість Маліновському у відеоогляді матчу ПСЖ – Реймс – 1:1

"Мені було легко виходити з оборони, бо трійка їхніх нападників (Мессі, Мбаппе, Неймар) майже не зустрічає вас. Ми чудово знали, що якщо оминемо цю лінію, то вони навіть не будуть повертатисть назад. Ми хотіли використати це, і нам вдалося. Ось чому ми створили так багато моментів", – цитує 35-річного Абдельхаміда GFFN.

Нагадаємо, ПСЖ здобув всього один пункт в останніх 2 турах Ліги 1 – поразка від Ренна і домашна нічия з Реймсом.

ПСЖ у меншості втратив перемогу на останніх секундах – Мессі та Ко не змогли відірватись від Маліновського