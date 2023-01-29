Чемпіонат Франції, 20 тур

ПСЖ – Реймс – 1:1

Голи: Неймар, 52 – Балогун, 90+6

Вилучення: Верратті, 59

Усі найближчі переслідувачі лідера чемпіонату (Ланс, Марсель, Монако і Ренн) втратили очки, тому у випадку перемоги над середняком ПСЖ відривався на відстань 5-ти очок від другого місця. Неймар, Мессі та Мбаппе вперше у 2023 році вийшли у стартовому складі на офіційний матч.

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У першому таймі парижани завдали лише один удар у бік воріт Реймса (Мессі не влучив у рамку). У площину лідер чемпіонату за перші 45 хвилин не пробив узагалі. Реймс діяв значно гостріше (0,06 проти 0,61 xG) і був ближчим до успіху, однак жоден із ударів гостей не став результативним. Підопічні Гальтьє переважали хіба що у володінні м'ячем (67% проти 33% у гостей), однак це не призводило до жодної небезпеки. Як наслідок, перша половина гри завершилася нулями.

Очевидно, що такий розвиток подій не влаштовував Крістофа Гальтьє. На другий тайм вийшла зовсім інша команда. З перших секунд парижани затисли суперників на їхній половині, а тиск втілився в гол на 52-й хвилині. Мессі пробив, м'яч після кількох рикошетів опинився у Неймара, який обіграв кіпера і відкрив рахунок.

Незабаром господарі залишилися вдесятьох. Підвів свою команду Марко Верратті, який вийшов на поле лише по перерві. Хавбек за грубий підкат спершу отримав жовту, а після перегляду повтору рефері змінив рішення і вилучив італійця. Перша у кар'єрі Верратті пряма червона.

У меншості ПСЖ мав класний шанс подвоїти перевагу, однак каркас воріт зіграв за Реймс після удару Рамоса і невдалого вибивання захисника. Хакімі все ж забив, але забіг в офсайд. Господарі перейшли на контратаки, одну з яких могли завершувати Мессі та Мбаппе. Реймс один зі своїх нечисленних шансів у другому таймі теж змарнував.

Здавалося, ПСЖ втримає перемогу, але вже на 90+6 хвилині Балогун реалізував вихід віч-на-віч і приніс Реймсу сенсаційну нічию. ПСЖ не скористався втратами конкурентів та набрав 48 очок. Від Ланса столична команда відірвалася на 3 бали, від Марселя – на 5. Реймс із 26-ма очками іде 11-м.

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