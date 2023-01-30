ПСЖ поділив очки з Реймсом у матчі 20 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

У минулому турі ПСЖ програв Ренну, а тепер на своєму полі не зміг впоратися з Реймсом. Чемпіони пробайдикували весь перший тайм, але таки забили в дебюті другого – Неймар чудово розібрався у хаотичній ситуації.

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Завдання ПСЖ дещо ускладнив Верратті. Італієць з'явився у перерві і отримав пряму червону за 13 хвилин. Реймс дочекався останніх секунд зустрічі, щоб покарати фаворита. 16-річний хавбек парижан Воррен Заїр-Емері в центрі поля віддав неохайну передачу, яка дозволила Реймсу розігнати свою атаку. Фоларін Балогун холоднокровно реалізував нагоду, чим неабияк потішив переслідувачів ПСЖ – Ланс та Марсель.