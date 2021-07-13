Ліонель Мессі та Родріго де Пауль / Фото AFA

Копа Амеріка-2021 презентувала 11 найкращих гравців турніру. Очевидно, до списку потрапили дві найголовніші зірки змагань – бразилець Неймар та аргентинський форвард Ліонель Мессі.

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Також до почесної команди увійшов хавбек Реала Каземіро і новоспечений півзахисник Атлетіко Родріго де Пауль. Відкриттям турніру визнали колумбійського півзахисника Порту Луїса Діаса, він відзначився 4-ма голами.

Нагадаємо, Аргентина тріумфувала на Копа Амеріка-2021, обігравши у фіналі Бразилію з рахунком 1:0.

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