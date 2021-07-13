Копа Америка-2021 представила 11 лучших игроков турнира. Очевидно, в список попали две главные звезды турнира – бразилец Неймар и аргентинский форвард Лионель Месси.

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Также в почетную команду вошел хавбек Реала Каземиро и новоиспеченный полузащитник Атлетико Родриго де Пауль. Открытием турнира признали колумбийского полузащитника Порту Луиса Диаса, он отличился 4-мя голами.

Напомним, Аргентина победила на Копа Америка-2021, обыграв в финале Бразилию со счетом 1:0.

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