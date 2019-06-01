Мессі розповів, чи бачить себе тренером у майбутньому

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі поділився думками щодо можливості розпочати кар'єру тренера після закінчення активних виступів.

"У ролі головного тренера я себе не уявляю.

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Таке бажання, можливо, з'явиться, коли я закінчу грати, та я б краще тренував дітей чи допомагав би рости молодим гравцям. Таким мені хотілося б займатися. Та професійно чи в Ла Лізі? Ні", – зізнався Мессі в інтерв'ю AS.

Відзначимо, що 31-річний аргентинець за підсумками сезону 2018/19 вшосте виграв "Золотий бутс", покращивши власний рекорд. Усю свою ігрову кар'єру, починаючи від сезону 2004/05, він провів в іспанській Барселоні.

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