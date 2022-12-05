"Я був здивований вильотом Німеччини, адже у них багато важливих гравців. У них молода команда, але Німеччина завжди серед найкращих.

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Дивно, що знову на Мундіалі вони не пройшли перший раунд. Але це чемпіонат світу, який показує, наскільки це важко, наскільки не грають ролі імена", – цитує Мессі Оle.

Нагадаємо, збірна Німеччини посіла у своїй групі третю сходинку і не змогла пробитись в 1/8 фіналу. Підопічних Фліка випередили Японія та Іспанія, які у плей-офф зіграють з Хорватією та Марокко відповідно.

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