"Я был удивлен вылетом Германии, ведь у них много важных игроков. У них молодая команда, но Германия всегда среди лучших.

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Удивительно, что снова на Мундиале они не прошли первый раунд. Но это чемпионат мира, показывающий, насколько это тяжело, насколько не играют роли имена", – цитирует Месси Оle.

Напомним, сборная Германии заняла в своей группе третье место и не смогла пробиться в 1/8 финала. Подопечных Флика опередили Япония и Испания, которые в плей-офф сыграют с Хорватией и Марокко соответственно.

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