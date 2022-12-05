"Аргентина – це сила, вона завжди серед найкращих. Перед початком турніру ми знали, що є одними із претендентів на перемогу. Потрібно було довести це на полі. На щастя, ми робимо це. Сподіваюся, ми продовжимо робити ці маленькі кроки.

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Ми стежимо за чемпіонатом світу і, якщо вдається, дивимося матчі. Як я і говорив на старті турніру, Бразилія грає дуже добре. Попри поразку від Камеруну, Бразилія залишається одним із головних фаворитів. Як і Франція.

А ще Іспанія. Хоч вона й вийшла в плей-офф так, як вийшла, Іспанія грає дуже добре. У них є чітке розуміння того, що вони хочуть зробити, коли отримають м'яч. Вони дуже багато володіють м'ячем", – цитує Мессі Olé.

Аргентина в 1/8 фіналу ЧС перемогла Австралію. На стадії чвертьфіналу команду Ліонеля Скалоні чекають Нідерланди, зустріч відбудеться 9 грудня.

Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро