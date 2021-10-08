Ліонель Мессі переконаний, що чимало гравців претендують на престижну нагороду від France Football. Втім, зірка ПСЖ виділив лише кількох.

"Очевидно, гравці, за яких я б голосував, є в моїй команді – це Неймар і Мбаппе. Є також футболісти з неймовірною індивідуальністю, які провели чудово сезон. Це, наприклад, Роберт Лєвандовскі, Карім Бензема.

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Складно обрати, адже потрібно багато зробити на особистому рівні, щоб виграти "Золотий м'яч". Перемоги у Лізі чемпіонів, Копа Амеріка чи Євро є важливими. Гадаю, що останнім часом це дуже визначні речі", – цитує Мессі AS.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, France Football оголосив 30 номінантів на звання "Найкращого гравця Європи", а переможця буде оголошено 29 листопада.

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