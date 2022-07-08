Нападник збірної Бразилії спровокував не найкращу атмосферу в роздягальні ПСЖ. Новому наставнику Крістофу Гальтьє є над чим працювати.

Кіліан Мбаппе після продовження контракту з ПСЖ отримав певний вплив на трансферну політику клубу, беручи участь в ухваленні ключових рішень. Француз натякнув, що парижанам краще позбутися 30-річного Неймара, адже його недисциплінованість шкодить команді.

ПСЖ може поцупити Лєвандовскі в Барселони – чемпіон Франції планує топ-трансфер форварда

Це зустріло спротив Ліонеля Мессі. Аргентинець, який дружить з бразильцем ще з часів Барселони, вважає, що форварда потрібно залишити. Через це між Мбаппе і Мессі виник певний конфлікт, повідомляє Mundo Deportivo.

Щоправда, розбіжності між двома зірками ПСЖ, схоже, ні на що не вплинуть. Нещодавно клуб вимушено активував автоматичну опцію продовження контракту Неймара. Тепер угода бразильця чинна ще 5 років, а бажаючих його придбати немає.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд