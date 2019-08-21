Мессі має непогані шанси зіграти проти Бетіса

Форвард Барселони Ліонель Мессі може вийти на поле у 2 турі Ла Ліги.

Ліонель Мессі розпочав більш інтенсивні тренування і став займатись із м'ячем, повідомляє Sport.es. Спочатку очікувалось, що він повернеться до загальної групи у вівторок.

Атлетік – Барселона: відсутність Мессі як вирок каталонській атаці, дебют де Йонга та Грізманна і геніальний Адуріс

Та все ж невдовзі 32-річний аргентинець має приєднатись до партнерів по команді, а рішення щодо його участі буде прийматись після тренувань у п'ятницю та суботу.

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде може включити гравця на матч 2 туру Ла Ліги проти Бетіса і навіть випустити в стартовому складі на 60 хвилин.

Нагадаємо, Мессі не грав у 1 турі проти Атлетіка (0:1) через травму гомілки, яку отримав на передсезонних зборах.

Твіттеріада. Реакція Мессі на фіаско Барси, романтичний вчинок Супряги, секс-бомба збірної Чилі – суворо 18+