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Мессі має непогані шанси зіграти проти Бетіса

12:12 101 Читать на русском
Мессі має непогані шанси зіграти проти Бетіса
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі може вийти на поле у 2 турі Ла Ліги.

 

Ліонель Мессі розпочав більш інтенсивні тренування і став займатись із м'ячем, повідомляє Sport.es. Спочатку очікувалось, що він повернеться до загальної групи у вівторок.

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Та все ж невдовзі 32-річний аргентинець має приєднатись до партнерів по команді, а рішення щодо його участі буде прийматись після тренувань у п'ятницю та суботу.

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде може включити гравця на матч 2 туру Ла Ліги проти Бетіса і навіть випустити в стартовому складі на 60 хвилин.

Нагадаємо, Мессі не грав у 1 турі проти Атлетіка (0:1) через травму гомілки, яку отримав на передсезонних зборах.

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