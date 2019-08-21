Месси имеет неплохие шансы сыграть против Бетиса

Форвард Барселоны Лионель Месси может выйти на поле во 2 туре Ла Лиги.

Лионель Месси начал более интенсивные тренировки и стал заниматься с мячом, сообщает Sport.es. Сначала ожидалось, что он вернется в общую группу во вторник.

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И все же вскоре 32-летний аргентинец должен присоединиться к партнерам по команде, а решение о его участии будет приниматься после тренировок в пятницу и субботу.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может включить игрока на матч 2 тура Ла Лиги против Бетиса и даже выпустить в стартовом составе на 60 минут.

Напомним, Месси не играл в 1 туре против Атлетика (0:1) из-за травмы голени, полученной на предсезонных сборах.

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