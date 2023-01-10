Спочатку ігровими днями Кубка Франції були 20, 21 та 22 січня.

Федерація футболу Франції спільно з телемовником BeIN пішли ПСЖ назустріч у проханні клубу перенести матч 1/8 фіналу Кубка Франції на понеділок, 23 січня. Спочатку ігровими днями Кубка Франції були 20, 21 та 22 січня.

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Як повідомляє Le Parisien, ця зміна у календарі дозволить ПСЖ зіграти в четвер, 19 січня товариський матч з об'єднаною командою Аль-Насра і Аль-Хіляля з Кріштіану Роналду у складі. Ця зустріч відбудеться у Саудівській Аравії.

ПСЖ планує повернутись до Франції вранці, 20 січня.

Нагадаємо, що суперник парижан по 1/8 фіналу Кубка Франції визначиться у двоматчевому протистоянні: Паї-де-Кассель зіграє з переможцем пари Васкеаль – Реймс-Сент-Анн.

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