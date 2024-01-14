Керівництво Інтер Маямі планує посилити свою команду, щоб збільшити шанси на титул в МЛС у новому сезоні.

Матч Мессі проти Барселони не відбудеться – в Іспанії розкрили причину

Як повідомляє Marca, американський клуб має намір підписати Філіппе Коутінью, який виступав із Мессі в Барселоні. Бразилець наразі грає в оренді за катарський Аль-Духайль, оскільки Унаї Емері не розраховував на нього в поточному сезоні.

Чинна угода Коутінью з Астон Віллою діє до 2026 року. Англійський клуб вже веде перемовини з кількома представниками МЛС щодо півзахисника і може попросити за нього близько 20 мільйонів євро.

Філіппе Коутінью за Аль-Духайль в поточному сезоні зіграв у дев'яти матчах. В його активі чотири голи та один асист.

Нагадаємо, що до Мессі приєдналися кілька колишніх партнерів по Барселоні, а саме Луїс Суарес, Жорді Альба та Серхіо Бускетс.

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