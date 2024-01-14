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Матч Месси против Барселоны не состоится – в Испании раскрыли причину

Как сообщает Marca, американский клуб намерен подписать Филиппе Коутиньо, который выступал с Месси в Барселоне. Бразилец сейчас играет в аренде за катарский Аль-Духайли, поскольку Унаи Эмери не рассчитывал на него в текущем сезоне.

Действующее соглашение Коутиньо с Астон Виллой действует до 2026 года. Английский клуб уже ведет переговоры с несколькими представителями МЛС по полузащитнику и может попросить за него около 20 миллионов евро.

Филиппе Коутиньо за Аль-Духайли в текущем сезоне сыграл в девяти матчах. В его активе четыре гола и один ассист.

Напомним, что к Месси присоединились несколько бывших партнеров по Барселоне, а именно Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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