Організатори Globe Soccer Awards оголосили номінантів-фіналістів на звання "Футболіст року".

Мессі, Роналду і Лєвандовскі / Колаж з відкритих джерел

З початкового переліку претендентів на нагороду, який складався з 22-х гравців, у фінальному списку залишились лише 6, повідомляє прес-служба Globe Soccer Awards.

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Відтак, за премію поборються Карім Бензема (Реал), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) і Мохамед Салах (Ліверпуль). Церемонія нагородження запланована на 27 грудня в Дубаї.

Зауважимо, торік перемогу у премії "Футболіст року" здобув Роберт Лєвандовскі, який перервав 4-річну гегемонію Кріштіану Роналду.

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