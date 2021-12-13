Организаторы Globe Soccer Awards объявили номинантов-финалистов на звание "Футболист года".

Месси, Роналду и Левандовски / Коллаж из открытых источников

Из начального перечня претендентов на награду, который состоял из 22-х игроков, в финальном списке осталось всего 6, сообщает пресс-служба Globe Soccer Awards.

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Следовательно, за премию сразятся Карим Бензема (Реал), Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) и Мохамед Салах (Ливерпуль). Церемония награждения запланирована на 27 декабря в Дубае.

Отметим, в прошлом году победу в премии "Футболист года" одержал Роберт Левандовски, прервавший 4-летнюю гегемонию Криштиану Роналду.

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