ПСЖ збирається оперативно запросити Ліонеля Мессі, який став вільним після провалу переговорів з Барселоною.

Президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі отримав від катарського еміра "зелене світло" для підписання 34-річного форварда, стверджує журналіст Франсеск Агілар.

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Власник ПСЖ не пошкодує грошей, якщо футбольне керівництво вважатиме перехід доцільним. Головний тренер Маурісіо Почеттіно повністю підтримує трансфер Мессі. Тепер залишається узгодити всі деталі із самим Ліонелем, щоб головна бомба літа стала реальністю.

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Нагадаємо, у міжсезоння ПСЖ вже здійснив низку потужних підписань – Рамос, Вейналдум, Доннарумма та Хакімі. Троє перших дісталися французькому гранду вільними агентами.

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