Французький Парі Сен-Жермен і Ліонель Мессі домовились про один з найгучніших трансферів в історії футболу.

Ліонель Мессі підписав контракт із ПСЖ, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

ПСЖ призначив дату та час презентації Мессі

Угода з 34-річним аргентинцем розрахована до літа 2023-го з можливістю продовження ще на сезон. Зірковий форвард приєднався до ПСЖ на правах вільного агента. Мессі виступатиме у новій команді під 30-м номером, футболка з "десяткою" залишилась у Неймара.

Усю свою професіональну кар'єру Ліонель провів у Барселоні. Влітку в аргентинця завершився термін дії контракту, і він домовився про нову угоду з каталонцями, але її заблокували у керівних кабінетах Ла Ліги через фінансовий фейр-плей.

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