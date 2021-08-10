ПСЖ проведе велику прес-конференцію завтра (11 серпня), дійство розпочнеться о 12:00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт парижан.

Фанати ПСЖ влаштували Мессі шалений прийом – відео з Парижа

Очевидно, що захід організований з приводу підписання контракту з Ліонелем Мессі, який вже перебуває у столиці Франції. За інформацією ЗМІ, 34-річний аргентинець приєднається до ПСЖ за схемою 2+1.

Влітку у Мессі завершився термін дії контракту з Барсою, і він домовився про нову угоду з каталонцями, але її заблокували у керівних кабінетах Ла Ліги через фінансовий фейр-плей.

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