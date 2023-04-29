Ліонель Мессі вже чітко уявляє своє майбутнє і просто чекає фінальні пропозиції клубів.

Чемпіон світу твердо налаштований повернутися у Барселону, повідомляє аргентинський інсайдер Сесар Луїс Мерло.

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Каталонський клуб вже надіслав Ла Лізі техніко-економічний план для переходу Мессі. Якщо його не схвалять, то Барса зробить нову спробу, допоки не досягне успіху. Лео готовий дати рідному клубу час і не буде висувати жодних вимог щодо зарплатні. 35-річний аргентинець без роздумів прийме пропозицію "кулес", коли вони нарешті матимуть на руках усі офіційні дозволи.

Якщо ж у Барселони виникнуть нездоланні проблеми, то Мессі дасть другий шанс ПСЖ. Варіант з Близьким Сходом не розглядається, оскільки чемпіон світу налаштований затриматися у Європі.

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