Чемпион мира твердо настроен вернуться в Барселону, сообщает аргентинский инсайдер Сесар Луис Мерло.

"Барселона не ПСЖ, у которого есть нефть и деньги": Тебас оценил вероятность возвращения Месси в Ла Лигу

Каталонский клуб уже направил Ла Лиге технико-экономический план для перехода Месси. Если его не одобрят, то Барса сделает новую попытку, пока не добьется успеха. Лео готов дать родному клубу время и не будет выдвигать никаких требований по зарплате. 35-летний аргентинец без раздумий примет предложение "кулес", когда они наконец-то будут иметь на руках все официальные разрешения.

Если же у Барселоны возникнут непреодолимые проблемы, Месси даст второй шанс ПСЖ. Вариант с Ближним Востоком не рассматривается, поскольку чемпион мира настроен задержаться в Европе.

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