"Я бачив Мессі, коли він грав за молодіжну команду Барси. Я подивився на нього п'ять хвилин – він був щуром, не переставав забивати голи. Цей негідник такий самий, теж схожий на щура. Він молодий, вони добре працюють з молоддю. Продовжуйте так само, і це принесе Барсі ще більше радості.

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Кубарсі менше виблискує і не вириває очки, як Ямал. Захисники завжди відіграють другорядну роль, а той, хто забиває гол, завжди отримує більше уваги. Вони – футболісти, ми не дивимося на вік у їхніх паспортах. Все залежить від якості", – наводить слова Агірре Marca.

Нагадаємо, 16-річний Ямал у нинішньому сезоні провів 37 матчів, оформивши 6 голів та 7 асистів.

Барселона обійшла Жирону й піднялася на другу позицію, перегравши Мальорку завдяки голу 16-річного вундеркінда