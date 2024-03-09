Барселона дотиснула Мальорку у 28-му турі Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Барселона в середині першого тайму заробила пенальті, але Гюндоган програв дуель Райковічу. Каталонці 70 хвилин не могли пробити воротаря Мальорки, допоки не настала мить геніальності Ямала.

Барселона обійшла Жирону й піднялася на другу позицію, перегравши Мальорку завдяки голу 16-річного вундеркінда

16-річний вінгер по перерві завдав двох чудових ударів. Перший Райковіч ледь перевів у поперечку, а от другий ідеально закрутився у дев'ятку. 1:0 – важка перемога Барселони, яка щонайменше тимчасово обігнала Жирону.