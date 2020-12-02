Ференцварош ніяк не залежав від матчу проти Барселони – в плей-офф ЛЧ угорці вже не вийдуть, а задля проходу в Лігу Європи треба набирати очки з Динамо. Каталонці ж вирішили завдання виходу в євровесну, тож Рональд Куман випустив напіврезерв – у Будапешт не приїхали Мессі, Коутінью та тер Штеген, в запасі залишили де Йонга, а в основі вийшли Мінгеса, Брейтвейт, Трінкау та Дест. Сергій Ребров, своєю чергою, притримав на банці Харатіна, а Зубков взагалі не потрапив у заявку.

Барселона з перших хвилин встановила контроль над матчем і швидко знайшла ослаблені зони. Зокрема, провалювались фланги оборони Ференцвароша: вже на 6-й хвилині Дест з правого краю прострілив під замикання Брейтвейту з мінімальної відстані, однак захисники не дозволили Мартіну нормально пробити. Зліва ж куражились Дембеле та Альба, які раз за разом проходили захисників на ривках і виконували небезпечні передачі в штрафний. На 12-й хвилині Жорді обігрався з Усманом, вийшов віч-на-віч з Дібушем і пробив у ближній кут – голкіпер врятував "Фраді", а лайнсмен помітив офсайд.

Господарі натяку не зрозуміли, за що були жорстоко покарані. На 14-й хвилині Дембеле обігрався з Альбою на лівому фланзі, запустивши останнього в прохід, а Жорді завершив його прострілом на ближню стійку – Грізманн замкнув п'яткою. 1:0! Ще за чотири хвилини Трінкау стріляв повз ворота з передачу Альби в центр штрафного, а вже на 21-й прилетів другий гол Барси – це Брейтвейт у підкаті з лінії воротарського замкнув простріл Дембеле. 2:0! Шоковані "Фраді" посипались, швидко пропустивши і втретє: Брейтвейт увірвався на край штрафного та отримав по ногах від Фрімпонга, арбітр призначив пенальті, а Дембеле його реалізував – на табло горіла 28 хвилина.

Барса до перерви могла і четвертий гол забити, однак Трінкау після класного закидання від Бускетса пробив з меж штрафного у захисника, а Брейтвейт при виході віч-на-віч спрямував м'яч повз ворота. Був момент і у Ференцвароша: на 36-й хвилині господарі заробили стандарт, але подачу з нього вибили – втім, відскок від неї перехопив Блажич, який завдав удару метрів з 11-ти. Нето парирував, лайнсмени помітили офсайд, а більше небезпечних епізодів у першому таймі не виникало.

По перерві Рональд Куман зняв з гри Альбу та Бускетса, випустивши Фірпо та де Йонга. Ференцварош почав без замін, але з крутої атаки на 49-й хвилині: Нгуен пробивав з лінії штрафного після прострілу з лівого флангу, влучив у захисника, а Шігер прийняв відскок і з дистанції закрутив м'яч у дальню дев'ятку – трохи неточно! Втім, каталонці швидко поставили угорців на місце, відібравши м'яч і показавши справжній топ-клас на 55-й хвилині: Дембеле втік з центру поля до штрафного, відірвавшись від чотирьох захисників, а потім ще й хитнув одного з них – далі пішов удар у ближній кут, однак м'яч поцілив у зовнішній бік сітки!

Після такого активного розміну моментами гра звалилася до позиційної боротьби без небезпечних моментів. Обидва тренери почали серйозно змінювати склади: у Барселони за 15 хвилин на полі з'явилися Пуч та Аленья, а Сергій Ребров випустив Батуріну, Лайдуні, Мака та Ловренчіча. Останній міг відзначитись голом на 72-й хвилині, пробивши головою після подачі з лівого флангу, але Нето спіймав м'яч.

Цей момент розбудив Барселону. На 76-й хвилині голом міг відзначитись Дембеле, якому вдався класний дальній удар у ближній кут, але Дібуш парирував. Потім у гостей пройшла комбінативна атака з ударом самотнього Трінкау метрів з 11-ти, але Франсішку не влучив у дальній кут, а лайнсмен помітив офсайд. Ще за хвилину з лінії карного майданчика в лівий нижній стріляв П'яніч, однак м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. На 83-й хвилині прилетів черговий момент – це Пуч вибігав у контратаку 2-в-1 разом з Дембеле, але замість фінального удару хавбеки загрались при передачах один одному.

Ференцварош відповів заблокованим ударом Лайдуні метрів з 20-ти та замиканням Мака після подачі з лівого флангу – Нето спокійно спіймав м'яч. Можна також відзначити вихід Харатіна на останні десять хвилин. Ігор навіть заробив кутовий після удару з центру штрафного, але чимось більшим не запам'ятався.

Зрештою, нових голів вболівальники так і не побачили. Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 3:0, після якої каталонці набрали 15 очок. Ференцварош залишився останнім з одним заліковим балом у активі.

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