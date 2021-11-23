"Чи справедливо клуб обійшовся з Куманом? У Барселоні завжди несправедливі до тренерів. Так сталося і з Куманом, і Вальверде. Коли команда показує погані результати, найпростіше вказати пальцем на тренера. Легше поміняти його, а не гравців.

Мессі виніс однозначний вердикт Барселоні після призначення Хаві

Куман прийшов у дуже складний для клубу час, коли пішли важливі гравці, але він дав шанс багатьом молодим футболістам. Як я вже сказав, найпростіше звинуватити тренера. Такою є їхня професія, вони це розуміють", — цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, на місце Кумана Барса призначила легенду "блаугранас" Хаві Ернандеса.

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