toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Мертенс відмовився від переходу у дортмундську Борусію

17:10 369 Читать на русском
Мертенс відмовився від переходу у дортмундську Борусію
Дріс Мертенс / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Бельгії шукає оптимальний варіант для продовження своєї кар’єри.

Форвард Наполі Дріс Мертенс не буде змінювати клуб взимку, повідомляє Calciomercato.com. 32-річний бельгієць відмовився від переходу у дортмундську Борусію, яка виявляла предметний інтерес до гравця.

Мертенс випередив Марадону в списку бомбардирів Наполі

Німецький клуб не зміг переконати футболіста – нападник вважає за краще не йти з Наполі у січні, а дочекатися літнього трансферного вікна, коли з'являться кращі варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, Мертенс виступає за неаполітанців з 2013 року. У поточному сезоні він провів за італійську команду 22 матчі у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі. Контракт нападника з Наполі закінчується у червні 2020 року.

Де Лаурентіс проти всіх, або Літнє божевілля президента Наполі

blog_ava
Постріли під час тренування, страшні сцени і вимушена втеча, – Ідейє пригадав свій відхід з Динамо
12:43
2721
Теги
Італія Трансфери Борусії Дортмунд Наполі Наполі Дріс Мертенс Дріс Мертенс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
51
хв
Лестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук