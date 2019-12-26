Мертенс відмовився від переходу у дортмундську Борусію

Нападник збірної Бельгії шукає оптимальний варіант для продовження своєї кар’єри.

Форвард Наполі Дріс Мертенс не буде змінювати клуб взимку, повідомляє Calciomercato.com. 32-річний бельгієць відмовився від переходу у дортмундську Борусію, яка виявляла предметний інтерес до гравця.

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Німецький клуб не зміг переконати футболіста – нападник вважає за краще не йти з Наполі у січні, а дочекатися літнього трансферного вікна, коли з'являться кращі варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, Мертенс виступає за неаполітанців з 2013 року. У поточному сезоні він провів за італійську команду 22 матчі у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі. Контракт нападника з Наполі закінчується у червні 2020 року.

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