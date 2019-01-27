Менотті, який вигравав з Аргентиною ЧС-1978: Повернення Мессі в національну збірну не здатне врятувати нас

Директор збірної Аргентини Сесар Луїс Менотті упевнений в тому, що нападник Барселони Ліонель Мессі в майбутньому відновить міжнародну кар'єру.

"Я не сумніваюся, що Мессі буде в збірній Аргентини. Але це не означає, що тільки повернення Лео здатне врятувати нас.

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Подивіться на команду 1986 року (у тому році збірна Аргентини виграла чемпіонат світу в Мексиці). У Марадони тоді була ціла команда чудової підтримки. Тому для нас обов'язково грати краще як команда", – цитує Менотті Diario Clarin.

До слова,Менотті привів Аргентину до перемоги на домашньому чемпіонаті світу в 1978 році.

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