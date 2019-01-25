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Копа Амеріка-2019 – результати жеребкування групового етапу

10:22 704 Читать на русском
Копа Амеріка-2019 – результати жеребкування групового етапу
Неймар / фото із соцмереж

Вчора у Ріо-де-Жанейро відбулося жеребкування групового етапу Копа Амеріка-2019.

У турнірі візьмуть участь 10 збірних КОНМЕБОЛ і дві запрошені команди з Азії – Катар та Японія. Турнір відбудеться з 14 червня по 7 липня нинішнього року в Бразилії.

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Група А: Бразилія, Болівія, Венесуела, Перу.

Група В: Аргентина, Колумбія, Парагвай, Катар.

Група С: Уругвай, Еквадор, Японія, Чилі.

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