Копа Амеріка-2019 – результати жеребкування групового етапу

Україна — 12:13 2617
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Шевченко заробляє завдяки Абрамовичу, – ЗМІ
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"Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та РоналдуОвертайм — 12:00 4067
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Рівно 24 роки тому "Король Ерік" Кантона атакував фаната в стилі кунгфу – ретро дняАнглія — 11:30 1121
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Головні новини футболу 24 січня: визначились фіналісти Кубка англійської ліги, Ракицький на шляху в ЗенітСвіт — 07:00 766
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Челсі переміг Тоттенхем та вийшов у фінал Кубка ліги: слабкість резерву "шпор", повернення "Сарріболу" та блиск АзараАнглія — 04:50 2130
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