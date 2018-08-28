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"Мені здається, вам футболісти потрібні". Бартуловіч жорстко потролив Карпати через дві вакансії

20:35 1180 Читать на русском
"Мені здається, вам футболісти потрібні". Бартуловіч жорстко потролив Карпати через дві вакансії
Бартуловіч потролив Карпати

Екс-півзахисник Карпат Младен Бартуловіч нагадав про себе дотепним коментарем у соціальній мережі Фейсбук.

Бартуловіч, який виступав за Карпати у сезоні 2013/14, кумедно відреагував на інформацію про дві відкриті вакансії у львівському клубі – журналіста та оператора.

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"Мені здається, вам футболісти потрібні", – відповів 31-річний хорват керівнику інформаційного центру Карпат Ростиславу Ящишину.

Коментар Бартуловіча викликав справжній фурор, зібравши вдвічі більше "лайків", ніж сам пост.

Додамо, що наразі Бартуловіч перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був польський Медзь.

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Теги
Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч Карпати Карпати
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