"Мені здається, вам футболісти потрібні". Бартуловіч жорстко потролив Карпати через дві вакансії

Екс-півзахисник Карпат Младен Бартуловіч нагадав про себе дотепним коментарем у соціальній мережі Фейсбук.

Бартуловіч, який виступав за Карпати у сезоні 2013/14, кумедно відреагував на інформацію про дві відкриті вакансії у львівському клубі – журналіста та оператора.

Карпати зіграють товариський матч з польською Лехією

"Мені здається, вам футболісти потрібні", – відповів 31-річний хорват керівнику інформаційного центру Карпат Ростиславу Ящишину.

Коментар Бартуловіча викликав справжній фурор, зібравши вдвічі більше "лайків", ніж сам пост.

Додамо, що наразі Бартуловіч перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був польський Медзь.

Єврокубки – слабке місце лідерів, Ворскла та Карпати йдуть на дно: підсумки 6 туру УПЛ