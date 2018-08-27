Єврокубки – слабке місце лідерів, Ворскла та Карпати йдуть на дно: підсумки 6 туру УПЛ

"Футбол 24" підводить підсумки 6 туру УПЛ, в якому Чорноморець відібрав очки у Динамо, Зоря програла Десні, а Ворскла і Карпати – Олександрії та Арсеналу-Київ відповідно.

Єврокубки – ахіллесова п'ята лідерів

Після важких матчів у єврокубках Динамо та Зоря синхронно зазнали невдач у чемпіонаті – кияни втратили перемогу над Чорноморцем, а луганці взагалі програли Десні. Обидва наставники у цих зустрічах провели ротацію, однак головною причиною провалу, очевидно, став психоемоційний стан – думки динамівців після поразки в Амстердамі були зосереджені на Аяксі, а "мужики", крім такої ж зосередженості на виїзді у Німеччину, ще й банально вигоріли після героїчної оборони проти Лейпцига. Якщо справа саме в настрої на гру, то невдачі підуть їм лише на користь, адже немає кращої мотивації, ніж болючий удар по носі.

На проблеми в чемпіонаті після топ-матчів у Європі можна подивитися і більш глобально. По-перше, вони демонструють критичну важливість єврокубків для українських команд – вони готові втрачати очки в УПЛ, але не гроші з УЄФА. По-друге, можна говорити про відсутність у наших лідерів двох більш-менш рівноцінних складів, а по-третє – про вирівнювання класу більшості команд вітчизняної першості. Навіть Чорноморець може зібратися перед стартом сезону та відібрати очки у київського Динамо – і це дуже круто.

Карпати: знову все пропало

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук недавно заявив, що в разі непотрапляння команди до єврокубків він готовий піти з клубу. Цих вихідних "леви" пробили нове дно, у рідних стінах програвши найгіршій команді чемпіонату – Арсеналу-Київ. Дана поразка поки не ставить хрест на європейських амбіціях львів'ян, але вже змушує проявляти героїзм у наступних матчах. Наступного місяця їм доведеться грати проти Динамо та Шахтаря – і з огляду на одну невпевнену перемогу в шести турах, у звитяги "зелено-білих" зовсім не віриться.

Карпати зазнали 100-ї домашньої поразки в УПЛ

Ситуація виглядає досить комічно, адже у Львові зібрана команда, яка за рівнем технічного та тактичного арсеналу виглядає краще за славетні Карпати Кононова. У тих таймах, які вдалося не провалити, "леви" виглядали неймовірно ефектно та ефективно, являючись спражньою окрасою УПЛ. Фактично, проблема полягає лише у тренерах – точніше у їх частій зміні. Весною Карпати будував Друді, влітку їх вів у бій Бойчишин, а тепер ними командує екс-асистент Моурінью Жозе Мораіш – і якщо він проведе ще кілька таких матчів, як учора, то останнім призначенням у сезоні він не стане.

Арсенал-Київ: пацієнт пішов на поправку

Перемога над Карпатами стала для Арсенала-Київ першою після повернення в УПЛ. Вона дуже непогано лягла у загальну картину поліпшення результатів команди протягом серпня: у третьому турі кияни забили перший гол, у п'ятому взяли перше очко, а тепер справа дійшла і до трьох. Чи є це виявом прогресу? Схоже, що так, хоча підопічні Раванеллі цілком могли і програти у Львові.

Раванеллі: Впевнений, що Арсенал-Київ на правильному шляху

Статистичні показники новачка демонструють безперервний зріст. За останні три тури кількість і точність ударів Арсенала-Київ по воротах зросла на 50% – від п'яти неточних у грі з Олександрією до п'яти точних (з десяти загалом) у грі з Карпатами. Кияни зробили ставку на стандарти, що й приносить їм успіх – два з трьох останніх голів були забиті саме після них (кутовий + прямий удар зі штрафного). Виросли також швидкості та якість пресингу, хоча в обороні ще є над чим працювати. Словом, паціент швидше живий, ніж навпаки, але роботи тут ще непочатий край.

Ворскла: все дуже погано

Після красивої перемоги над Маріуполем у п'ятому турі футболісти Ворскли знову заговорили про борги по зарплатні – і знову нічого не отримали. Схоже, це сильно вдарило по емоційному стану команди, адже у наступному матчі проти Олександрії полтавців рознесли вщент. Підопічні Володимира Шарана завдали цілих 18 ударів (7 точних), що є їх найбільшим показником у сезоні, в той час як "зелено-білі" відповіли лише одним неточним пострілом. Гра мала завершитись розгромом, але було забито лише два голи – це опорник Євген Банада оформив дубль за дві хвилини, що багато говорить про зосередженість оборони Ворскли.

Шаран: Ми давно не грали так агресивно в першому таймі, як в матчі проти Ворскли

Подібний перфоменс неабияк лякає перед стартом у Лізі Європи. Після матчу Василь Сачко в надцятий раз заговорив про погану налаштованість та вимагав від підопічних задуматись над своєю кар'єрою, однак навряд чи можна щось вимагати від футболістів, які не отримують зарплатню місяцями й роками. Тим не менш, самі гравці мають розуміти, що скаути не стануть дивитися на їх фінансові проблеми, тож повторення таких матчів допускати не можна.

Назарій Русин – красень

У грі проти Чорноморця Русин вперше вийшов у основі Динамо й вже за годину вписав своє ім'я у протокол в якості автора забитого м'яча. Це був лише шостий матч Назарія у біло-синій футболці та четвертий його гол – і в Одесі 19-річний нападник навіть затягнув із взяттям воріт. В основному, він приступає до справи майже відразу – так, три попередні голи Русин оформив, сумарно награвши за першу команду мізерні 33 хвилини. Останні його м'ячі були дуже важливими: так, у Львові він забив переможний у компенсований час, а в Одесі завдяки його результативним діям Динамо як мінімум не програло.

Назарій у матчі проти Чорноморця не тільки забив, а й значно покращив свою і без того круту репутацію. Після поразки у Амстердамі ЗМІ вимагають від Олександра Хацкевича гри у два форварди з Русином у основі – і на фоні цих розмов хлопець вийшов у Одесі й відзначився. Як говорить один відомий журналіст, Назарій – красень. Тепер свій хід має зробити головний тренер Динамо.

Михайло Юхименко, Футбол 24