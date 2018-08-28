Карпати зіграють товариський матч з польською Лехією

Карпати заповнять паузу у чемпіонаті України, пов'язану з матчами збірних, товариською грою з Лехією.

Поєдинок відбудеться 9 вересня у Гданську на стадіоні Енерга. Початок гри о 18:30, повідомляє офіційний твіттер Лехії.

Також зазначається, що квитки коштуватимуть 5 злотих, орієнтовно 40 гривень.

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Зауважимо, що Карпати напередодні товариського матчу з Лехією проведуть гру 7 туру чемпіонату України проти Динамо.

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Лехія наразі перебуває на 1 місці у чемпіонаті Польщі, натомість Карпати після 6 турів посідають 10 місце, маючи у своєму активі 5 очок.