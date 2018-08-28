"Мне кажется, вам футболисты нужны". Бартулович жестко потролил Карпаты из-за двух вакансий

Экс-полузащитник Карпат Младен Бартулович напомнил о себе остроумным комментарием в социальной сети Фейсбук.

Бартулович, выступавший за Карпаты в сезоне 2013/14, забавно отреагировал на информацию о двух открытых вакансиях в львовском клубе – журналиста и оператора.

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"Мне кажется, вам футболисты нужны", – ответил 31-летний хорват руководителю информационного центра Карпат Ростиславу Ящишину.

Комментарий Бартуловича вызвал настоящий фурор, собрав вдвое больше "лайков", чем сам пост.

Добавим, что сейчас Бартулович находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был польский Медзь.

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