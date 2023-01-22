"Неймовірно! Краще й бути не може. Ми заслужили ті очки, які ми маємо. Думаю, ми грали досить добре, щоб виграти більшість матчів. Емоційний матч, багато пристрастей, багато якості. Після дербі з Тоттенхемом зіграти вдома проти цієї команди та грати так, як грали ми, особливо у другому таймі, було неймовірно. Мені дуже сподобалося. Прекрасний момент для нас та наших уболівальників.

Переможне підключення Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2

Камбек із такими командами дозволяє мені з позитивом дивитися у майбутнє. Наразі у лізі команди дуже щільно розташовані, майже немає відриву. Виграючи, програючи чи граючи внічию, ви повинні усвідомлювати це. Насправді реальність така, що ми маємо речі, в яких можемо стати кращими. Атакувати і захищатися в перехідних стадіях. Це і є наша мета.

Коли Нкетіа забив переможний м'яч, це був чудовий, справді особливий момент, тому що ми тиснули, тиснули і тиснули, а м'яч все не йшов у ворота. Вдалося наприкінці – VAR ускладнив ситуацію, – але це був електричний, дуже емоційний і дуже пристрасний момент, і мені це сподобалося. Якщо ми зможемо отримати вигоду з цієї енергії, це буде позитивно", – сказав Артета в ефірі BBC.

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