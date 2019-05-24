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Мне непонятно, почему Чигринского не вызывают в сборную Украины, – Панков

10:03 32 Читати українською
Мне непонятно, почему Чигринского не вызывают в сборную Украины, – Панков
Дмитрий Чигринский / sportdog.gr

Футбольный агент Александр Панков удивлен, что защитника АЕКа Дмитрия Чигринского не вызывают в сборную Украины.

"Мне непонятно, почему Чигринского не вызывают в сборную Украины. Он очень сильно переживает по этому поводу. Это невероятный футболист. Чигринский – это идеальный человек со всех сторон. Он – топ. Мы уже три года работаем.

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Так, травмы бывают. У него, может быть, чаще, но это его не сломило, а только закаляет. Он идеален в каждом приеме, передачи. Такой передачи, как у Димы, нет ни у кого из сборной Украины. Может быть, только у Ракицкого", – отметил Панков в программе YouТube-канала Бомбардир.

К слову, Чигринский провел 26 матчей в составе АЕКа во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.

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Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Сборная Украины Александр Панков
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