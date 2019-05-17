Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Сербії та Люксембургу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку на матчі відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України на матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу. Варто зазначити, що у складі присутній Віталій Миколенко, який через травму не поїде на чемпіонат світу U-20 до Польщі.

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Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Бутко (всі – Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Яблонец, Чехія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем Юнайтед, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Мар’ян Швед (Селтік, Шотландія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина), Жуніор Мораєс (Шахтар).

7 червня збірна України зіграє проти Сербії, 10 – проти Люксембургу. Обидва матчі відбудуться на Арені Львів.

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