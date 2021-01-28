"Зараз будемо тренуватися на полі з м'ячами, награвати тактику. Збори практично не відрізняються від тих, які були минулого року.

Чемпіон світу Різник пояснив, чому симпатизує Шахтарю більше за Динамо

Мені не заважають трансферні чутки, я не читаю пресу, моя справа – працювати і тренуватися", – сказав Різник у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Дмитро яскраво проявив себе в першій частині поточної УПЛ – 11 матчів, 8 пропущених м'ячів, 5 разів зберігав ворота "сухими". Його впевнена гра дозволила Ворсклі піти на зимову паузу на п'ятій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України.

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