Партнери Тібо Куртуа по збірній Бельгії не чекають повернення воротаря в національну збірну після його конфлікту з головним тренером Доменіко Тедеско.

У червні 2023 року між воротарем збірної Бельгії Тібо Куртуа і головним тренером команди Доменіко Тедеско стався конфлікт, через що голкіпер Реала покинув розташування збірної посеред міжнародної паузи. Куртуа заявив, що "глибоко розчарований" Тедеско і його рішенням щодо капітанської пов'язки – коли Кевін де Брюйне отримав травму, тренер віддав пов'язку Ромелу Лукаку.

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Зараз питання про капітанську пов'язку відкладено в довгий ящик через серйозну травму Куртуа. Воротар порвав хрестоподібні зв'язки і вибув з гри на тривалий термін. До сьогоднішнього дня в Бельгії ніхто не сумнівався, що після відновлення Тібо повернеться в розташування збірної і помириться з тренером. Однак у його партнерів по збірній інша думка з цього приводу.

"Було б дивно, якби Тібо повернувся в збірну як ні в чому не бувало", – сказав фланговий захисник Тімоті Кастань в інтерв'ю Le Soir.

У вівторок, 10 жовтня, гравцеві Фулхема довелося виправдовуватися стосовно цих слів на прес-конференції. "Можливо, мені не варто було цього говорити, зараз не найкращий час. Я вже обговорював із самим Куртуа цей момент сьогодні, але я не розповім вам подробиці нашої бесіди. Вам доведеться самим запитати у нього", – заявив Кастань.

Найближчим часом Бельгія зіграє два матчі в рамках відбору до Євро-2024 – з Австрією та Швецією.

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