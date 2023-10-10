Партнёры Тибо Куртуа по сборной Бельгии не ждут возвращения вратаря в национальную сборную после его конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

В июне 2023 года между вратарём сборной Бельгии Тибо Куртуа и главным тренером команды Доменико Тедеско произошёл конфликт, из-за чего голкипер Реала покинул расположение сборной посреди международной паузы. Куртуа заявил, что "глубоко разочарован" Тедеско и его решением по поводу капитанской повязки – когда Кевин де Брюйне получил травму, тренер отдал повязку Ромелу Лукаку.

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Сейчас вопрос о капитанской повязке отложен в долгий ящик из-за серьёзной травмы Куртуа. Вратарь порвал крестообразные связки и выбыл из игры на длительный срок. До сегодняшнего дня в Бельгии никто не сомневался, что после восстановления Тибо вернётся в расположение сборной и помирится с тренером. Однако у его партнёров по сборной другое мнение на этот счёт.

"Было бы странно, если бы Тибо вернулся в сборную как ни в чем не бывало", – сказал фланговый защитник Тимоти Кастань в интервью Le Soir.

Во вторник, 10 октября, игроку Фулхэма пришлось оправдываться по поводу этих слов на пресс-конференции. "Возможно, мне не стоило этого говорить, сейчас не самое подходящее время. Я уже обсуждал с самим Куртуа этот момент сегодня, но я не расскажу вам подробности нашей беседы. Вам придётся самим спросить у него", – заявил Кастань.

В ближайшее время Бельгия сыграет два матча в рамках отбора к Евро-2024 – с Австрией и Швецией.

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