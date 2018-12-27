"Мені не сподобалося, як зі мною вчинив Клопп", – Морено хоче покинути Ліверпуль вже в січні

Захисник Ліверпуля Альберто Морено незадоволений ставленням до себе з боку головного тренера "червоних" Юргена Клоппа.

"Я не почуваюся добре, це правда. Я травмувався, віддаючи на полі все заради команди, тому, думаю, я заслуговував шансу, коли відновився.

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Ця ситуація нормальна для багатьох гравців, але мені просто не сподобалося те, як зі мною вчинив Юрген Клопп, можна так сказати.

Я думав про можливе повернення в Іспанію. Я втомився від місцевих холодів, але нічого не знаю про інтерес до мене інших клубів. Я в Ліверпулі вже п'ятий рік, про продовження контракту ми не домовилися, тому в січні я готовий вислухати будь-які пропозиції", – цитує Морено Cadena Ser.

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У сезоні-2018/19 Морено провів за Ліверпуль всього 4 матчі: 2 в АПЛ, 1 в Лізі чемпіонів і 1 в Кубку англійської ліги.