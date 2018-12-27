Ліверпуль не програв жодного матчу в першому колі АПЛ – таке вдавалося лише чемпіонам

Ліверпуль зробив серйозну заявку на чемпіонство в АПЛ у сезоні 2018/19.

Ліверпуль завершив перше коло чемпіонату Англії без поразок та очолює турнірну таблицю.

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Команда Юргена Клоппа стала четвертою в історії АПЛ, якій вдалося жодного разу не програти після 19 турів, повідомляє офіційний Twitter АПЛ.

Раніше це вдавалося Арсеналу в сезоні 2003/04, Манчестер Юнайтед в сезоні 2010/11 і Манчестер Сіті в минулому сезоні. В усіх випадках команда, яка закінчила 19 турів без поразок, ставала чемпіоном.

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