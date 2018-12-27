Клопп здобув 100 перемог на тренерському містку Ліверпуля

Перемога над Ньюкаслом у 19 турі АПЛ стала для Юргена Клоппа ювілейною.

У 19 турі АПЛ Ліверпуль вдома впевнено обіграв Ньюкасл.

Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала для Юргена Клоппа 100-ю на тренерському містку мерсисайдців, повідомляє офіційний Instagram команди. Німецький спеціаліст очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року.

Ліверпуль наразі очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Тоттенхем на 6 очок.

Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок