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Клопп здобув 100 перемог на тренерському містку Ліверпуля

12:36 197 Читать на русском
Клопп здобув 100 перемог на тренерському містку Ліверпуля
Юрген Клопп / Фото: ФК Ліверпуль

Перемога над Ньюкаслом у 19 турі АПЛ стала для Юргена Клоппа ювілейною.

У 19 турі АПЛ Ліверпуль вдома впевнено обіграв Ньюкасл.

Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала для Юргена Клоппа 100-ю на тренерському містку мерсисайдців, повідомляє офіційний Instagram команди. Німецький спеціаліст очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року.

Ліверпуль наразі очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Тоттенхем на 6 очок.

Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок

Англія19 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Ньюкасл: Середа 26 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Ньюкасл
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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Ньюкасл
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