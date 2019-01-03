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Міхаель Шумахер у футболі. Партнерство із Роналдо та Баджо, дружба із Бундестім, респект Пеле

10:30 1900 19 Читать на русском
Міхаель Шумахер у футболі. Партнерство із Роналдо та Баджо, дружба із Бундестім, респект Пеле
Міхаель Шумахер на вістрі атаки / Getty images
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" пригадує, як 7-разовий чемпіон "Формули-1" вправлявся із футбольним м'ячем.

Минуло п'ять років з того часу, як життя Міхаеля Шумахера, культового пілота, здійснило крутий поворот. Крутий настільки, що про повернення Шумі до звичайного існування, не кажучи вже про спорт, не може бути й мови. "Червоний барон" прикутий до крісла, не може розмовляти, потерпає від часткової втрати пам'яті. О, цей фатальний лижний спуск у французьких Альпах!...Камінь під свіжим снігом... Втрата координації. Потужний удар головою об скелю. Тривала кома.

"Ситуація настільки складна, що ми не можемо озвучити будь-які подробиці", – сказала влітку 2016-го Сабінa Кем, менеджер гонщика.

Сьогодні Шумахеру виповнюється 50 років. Це нагода пригадати, як Міхаель грав у футбол. А грав, до речі, прекрасно. На вістрі атаки.

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1. Рим, 2000 рік. Міхаель Шумахер в одній команді із Роберто Баджо під час товариського матчу.

2. Голкіпер безсило капітулює.

3. Голи голами, а іноді ситуація вимагає від тебе вивіреного пасу. Шумі це усвідомлював.

4. Із співвітчизником Маркусом Мерком – одним із найкращих арбітрів світу на початку "нульових".

5. Проти Марко Канейри, знаменитого захисника "Бенфіки", "Бордо" та "Валенсії", довелося непросто.

6. Аристократична техніка "Червоного барона".

7. Футбол за будь-якої погоди.

8. Барселона, 2006 рік. Міхаелю не байдужий і пляжний варіант футболу.

9. Під наглядом П'єра Казірагі, онука князя Монако Реньє III.

10. Період німецького Мундіалю-2006. Футболіста-аматора із захопленням оточили потенційні кадри для Бундестім.

11. Гонка у Монці, 2006 рік. Підтримати Шумахера прийшли лідери "Мілана" – Кака та Кларенс Зеєдорф.

12. Пеле у захваті. Король футболу вважає за честь спілкуватися із Шумі. Жовтень 2006-го, Сан-Паулу.

13. Зінедін Зідан записався у фанати.

14. Ударний дует Шумахер + Роналдо. Малага, 2007-й.

15. Спекотний липень 2008-го, "Альянц Арена". Благодійний матч для допомоги Африці. Шумі проти Джорджа Боатенга, на той момент екс-хавбека "Мідлсбро" і новачка "Халл Сіті".

16. Гол!

17. Радість, розділена із Кларенсом Зеєдорфом.

18. Респект від Юргена Клінсманна, тодішнього наставника "Баварії".

19. Через 8 років у Дармштадті висадиться український десант – Федецький, Олійник, Березовський. А поки що тут ганяє м'яч Міхаель Шумахер.

20. Розминка перед товарняком у 2009-му.

21. Розігрівся – можна обстрілювати ворота.

22. Травень 2012-го. Спільна фотосесія Міхаеля Шумахера і Ніко Росберга із футбольною збірною Німеччини, яка готується до чемпіонату Європи.

23. Міхаель має що сказати Лукасу Подольскі.

24. Дає майстер-клас майбутнім чемпіонам світу.

25. Із знаменитим голкіпером збірної Німеччини 90-х Андреасом Кепке.

26. Спілкування із Роберто Карлосом, який приїхав підтримати Феліпе Массу. Валенсія, 2012-й.

27. Прощальний матч Міхаеля Баллака. Лейпциг, червень 2013-го. Шумі поруч із Руді Фьоллером очікує свого виходу на поле.

28. Вийшов. Зіграв. Обійнявся із головним винуватцем. Поруч – Клозе і Кірстен.

29. А це вже прощання легенди "Вердера" Торстена Фрінгса. Бремен, вересень 2013-го.

30. Вихід на поле "Везерштадіон".

31. Товарняк у Гамбурзі. Можливо, останній матч у житті Шумі...

32. Липень 2016-го. Майнц. Матч усіх зірок на честь Міхаеля Шумахера. На фото – Ніко Росберг, Мік Шумахер (син "Червоного барона"), Уго Ронан Хаккінен (син Міки Хаккінена) і, власне, сам Міка Хаккінен – принциповий суперник Шумі у 90-х.

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