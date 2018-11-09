"Коли прощався з "Ювентусом", то бачив, як люди плачуть". Правила життя Алессандро Дель П’єро

"Ювентус" – це мій дім", – полюбляє наголошувати культовий екс-форвард "Старої Синьйори" і збірної Італії. "Футбол 24" зібрав спогади Сандро про дитинство і неймовірну кар’єру.

Якби не футбол, став би, напевно, кухарем. Або далекобійником.

У дитинстві я готувався підписати контракт з молодіжною командою "Торіно", але мене не відпустила мама. Вона сказала, що я занадто маленький, щоб виїхати далеко від дому.

У той час я був настільки сором’язливим, що мені було важко спілкуватися з іншими дітьми.

Мама любила повторювати: "Ходи спокійно, не пітній, не бігай"... А я їй відповідав: "Мамо, навіщо тоді виходити на вулицю, якщо не бігати?" З тринадцяти років, коли почав грати в Падуї, куди добирався двома електричками, вона казала мені, щоб я не довіряв незнайомим людям.

Мій перший тренер розумів, що для дітей найголовніше – отримувати задоволення від футболу і навчитися грати в команді.

Досі зберігаю постери, які висіли у мене в кімнаті, і три кубки, які виграв на літніх турнірах з петанку. Свої перші трофеї я завоював у цій грі, а не у футболі.

Які постери? "Юве", Платіні і співаки, яких ми слухали разом із братом – ми з ним жили в одній кімнаті. Майкл Джексон, Genesis, U2, Dire Straits...

"Ювентус" – це мій дім. І Турин також. Я почуваюся сином обох.

10 – це моє число. Я його для себе завжди відзначаю.

Мені пощастило мати чудових вчителів, таких як Баджо і Дзола. У них я запозичив багато прийомів.

Хороший фінт – ефектне видовище, але майстерність футболіста не в тому, щоб фінтити, захищатися або забивати, а в тому, щоб обрати слушне рішення.

У мене мурашки біжать по шкірі, коли я згадую про приналежність до стількох рекордів "б’янконері".

За день до мого 24-річчя ми грали в Удіне. У таблиці перебували на першому місці. Йшла остання хвилина. Ми перемагали 2:1. Я потягнувся за м'ячем, але, відчувши різкий біль і почувши тріск у коліні, зрозумів, що сталося щось страшне. Та травма могла поставити хрест на моїй кар'єрі, але вона лише поділила її на "до" і "після".

Якби Ліппі не взяв мене в Німеччину на Мундіаль, я б попробивав йому колеса в машині і потопив би його яхту.

2006 рік був суперечливим. Ми виграли Скудетто, потім Італія завоювала золото на чемпіонаті світу, а потім нас відправили в Серію Б. Але про сумне я вважаю за краще не думати.

Якби не Кальчополі, влітку я готовий був покинути "Ювентус".

Коли ти повністю викладаєшся, то можеш перемогти. А можеш і програти. Особливо якщо справа стосується матчів виняткової важливості, де ціна помилки дуже висока.

Відносно штрафних ударів я просто маніяк.

Коли я б'ю, то дивлюся тільки на м'яч. Ні, перед ударом, звичайно, оцінюю відстань, як розташована стінка, можу на голкіпера подивитися. Але концентруюся тільки на м'ячі.

Пенальті – це цілий світ. Гра всередині гри. Протистояння всередині протистояння. Важливо уявити, наче в воротах нікого немає, на голкіпера не дивитися. Тільки ти і м'яч. Упродовж кар’єри я їх пробив безліч. Хибив, звичайно, також.

Почувався двометровим, коли "Бернабеу" аплодував мені після дубля.

Мені ніхто не казав, що більше не зіграю за "Ювентус", але я все зрозумів. Побачив табличку зі своїм номером і подумав: "Я дійсно повинен прощатися? Я дійсно востаннє покидаю поле цього стадіону?" Вклонився трибунам, привітав рідних та близьких і пішов.

Тіфозі змусили мене повернутися. Я зробив два кола навколо поля, у мій бік летіли сотні шарфів. Я бачив, як люди плачуть.

Прощання завжди залишає гіркий присмак.

Не зміг заплакати навіть тоді, коли помер мій батько – я просто впав у ступор. Мені так хочеться, щоб зараз він був поруч, і я зміг би подякувати йому за все, що він для мене зробив.

Вір у те, що робиш, роби те, що повинен. Не думай про те, що буде.

Я захоплююся Марадоною. Він, навідміну від мого кумира Платіні, дуже простий і відкритий.

Нам дуже пощастило, що Мессі живе в наш час, і ми можемо насолоджуватися його грою.

Нести олімпійський вогонь – це щось надзвичайне. Ці кілька метрів були дуже, дуже хвилюючими.

Одна дівчина з Сицилії завжди мріяла подивитися на мою гру в Турині, але їй це не вдалося. У Твіттері вона написала, що прилетить до Австралії. Дуже приємно усвідомлювати, що мене не забувають і стежать за моїми успіхами навіть тут.

У Веллінгтоні, напередодні мого дебюту, я мав заспівати пісню перед всією командою. Я вибрав "Nel blu dipinto di blu" – "У синьому розмальований синім".

Моя гра закордоном дозволила народитися поділу понять на "Дель П'єро – футболіст" і "Дель П'єро – гравець "Ювентуса".

Закінчу грати у футбол, тільки-но він перестане приносити мені радість.

Працювати на телебаченні – це цікаво. До всього іншого, я вчуся чогось нового. Для мене – це виклик в зовсім невідомій для мене області, і мені це подобається.

В Італії є дещо таке, чого не знайти в усьому світі. Це історія, природа, їжа і чудова атмосфера. Італія залишається колискою для всіх.

Хочу пожити деякий час у Лос-Анджелесі, в Санта-Моніці, стати професіональним гольфістом і хоча б одного разу виграти у Чіро Феррари в карти.

Я щасливий, що в моєму житті все склалося так, як склалося.

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