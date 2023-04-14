Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни розповів про своє самопочуття після підозри на проблеми з серцем і термінової заміни наприкінці першого тайму матчу проти Спортінга (1:0).

"Я був у сльозах, мені було важко дихати і стало страшно, але зараз мені набагато краще.

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Ми провели медостеження, все добре. Тести підтвердили, що жодних проблем немає", – цитує Щенсни Sky Italia.

Нагадаємо, на 43-й хвилині поляк попросив про заміну після того, як відчув біль у грудях. Воротар покидав поле самостійно, однак помітно хвилювався та мав пришвидшене серцебиття.

До слова, Ювентус у боротьбі за вихід у півфінал Ліги Європи дотис Спортінг, здобувши мінімальну перемогу завдяки голу Гатті в середині другого тайму. Матч-відповідь відбудеться 20 квітня.

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