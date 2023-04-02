Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш розповів про своє здоров'я під час матчу з Ліверпулем, який закінчився перемогою "містян" 4:1.

"Я був у туалеті в перерві матчу, а весь ранок мені було погано. Я люблю це, люблю футбол, люблю грати, люблю тренуватися. Коли все так відбувається, не існує нічого кращого. Я граю впевнено, почуваюся у формі. Забивати та віддавати гольові передачі — це ідеально.

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Я вважаю, що ми добре почали гру. Програвали з рахунком 1:0, і ви не боїтеся найгіршого, але відчуваєте, що буде важко. Думаю, що ми блискуче відповіли й були чудовими, особливо в другому таймі", – цитує Гріліша Daily Mail.

27-річний вінгер забив один гол та записав у свій актив асист у зустрічі проти Ліверпуля. Нагадаємо, що в активі Джека Гріліша у 22 матчах АПЛ чотири голи та п'ять результативних передач.

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