"З першої по 93 хвилину ми грали ідеально. Ліверпуль завжди небезпечний при переході з оборони в атаку. Попри те, що пропустили гол, грали дуже добре. Один із найкращих виступів за останні сім років. Поступаючись в один гол, ми продовжували робити все. Трохи поговорили у перерві, і Ман Сіті пощастило забити другий гол. Але потім за рахунку 2:1 гра була стабільною.

Друга поспіль поразка мерсисайдців у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль – 4:1

Я думаю, що цього сезону ми бачимо саме того Гріліша, який, як ми думали, може нам допомогти. Він врятував нас від пропущеного другого голу – у Мо Салаха був шанс, і Джек нам допоміг. Марез теж зіграв виключно, я не можу сказати, що один гравець був кращим за іншого, всі вони зіграли добре.

Альварес розумно поводився з м'ячем, він винятковий гравець. Не лише гол, а й участь у другому та третьому голах. Клуб вчинив чудово, підписавши його. Він став чемпіоном світу поряд з Ліонелем Мессі, тому що в ньому є щось", – сказав головний тренер Манчестер Сіті в інтерв'ю BBC.

"Містяни" продовжують переслідувати Арсенал в турнірній таблиці. Наразі команда Гвардіоли посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 64 очки.

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